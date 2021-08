Dorfjubiläum im Schweriner Umland : Rampe wird 850 Jahre alt und feiert mit vielen Projekten

Neben einer Dorf-Chronik planen die Organisatoren auch einen Feiergottesdienst zum Gründungsjubiläum

Rampe | 1171 wurde nicht nur durch einen Weiheakt der Grundstein für den Schweriner Dom gelegt, sondern auch Rampe am Schweriner See zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Deshalb feiert der Ort, der zur Gemeinde Leezen gehört, in diesem Jahr seinen 850 Geburtstag. Und dafür haben sich die Einwohner einiges überlegt. „Wir wollen dieses historische Ereignis zum...

