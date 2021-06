Radverkehr in Schwerin : Initiative Radentscheid schafft Kopenhagen-Flair am Alten Garten

Für drei Stunden wird die Werderstraße am Sonnabend zur Fahrradstraße

Schwerin | Einfach mal frei fahren, als Radfahrer das Tempo bestimmen und keine Angst vor zu dicht überholenden Autos haben – das ist in Kopenhagen Alltag, in Schwerin hingegen eher die Ausnahme. Ändern möchte das die Initiative Radentscheid und lässt dafür am Sonnabend für drei Stunden die Werderstraße sperren. Fahrräder haben Vorrang Dass die Straße um d...

