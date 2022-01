Schwerin : Bei Rot über die Ampel: Radfahrer verursacht Unfall

Ein 85-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Ludwigsluster Chaussee schwer verletzt.

Schwerin | Ein Rentner ist mit seinem E-Bike bei Rot über eine Ampel gefahren und hat so einen schweren Unfall verursacht. Wie es dazu gestern von der Polizei hieß, ereignete sich der Vorfall am Neujahrstag gegen 12 Uhr an der Ludwigsluster Chaussee im Bereich Fährweg. Nach ersten Erkenntnissen soll der 85-jährige Schweriner mit seinem Rad gegen ein Auto geprall...

