B106 voll gesperrt : Mit dem Fahrrad bald sicher von Schwerin nach Wismar

Die Lücke im Radnetz Nordwestmecklenburg schließt sich langsam. Aktuelle Baumaßnahme bei Zickhusen soll Ende des Jahres beendet sein.

Zickhusen | Der Radwegebau zwischen Schwerin und Wismar startet jetzt in die „heiße Phase“. Die ersten Vorbereitungen für die Überquerung der Bahnstrecke, die die Bundesstraße 106 zwischen Zickhusen und Wendisch-Rambow kreuzt, laufen an. In diesem Bereich müsse mit besonderem Material gearbeitet werden, mit so genanntem Blähton, sagt Carsten Will vom Straßenbauam...

