Schwerin : Radentscheid wünscht sich neue Stadionbrücke

Schweriner Stadtvertreter beraten am Montag über einen Antrag der Unabhängigen Bürger für eine Machbarkeitsstudie. Neue Brücke über die Ludwigsluster Chaussee soll Radfahrern und Fußgängern vorbehalten sein.

Schwerin | Wenn die Stadtvertreter an diesem Montag zur Sitzung zusammenkommen, dann steht auch wieder die abgerissene Stadionbrücke auf der Tagesordnung. In einem Antrag fordern die Unabhängigen Bürger eine Machbarkeitsstudie für den Neubau einer Brücke über die Ludwigsluster Chaussee, die Radfahrern und Fußgängern vorbehalten sein soll. Ohne einen Brückenschlag über die vierspurige Chaussee würden die touristischen Effekte der neuen Dwangbrücke auf halben Weg steckenbleiben, sagt Fraktionschef Silvio Horn. Fördermittel von Bund und Land für Brückenbau Unterstützung für den Antrag kommt vom Radentscheid Schwerin. „Die Ludwigsluster Chaussee ist für Fußgänger und für Radfahrer eine schwer zu überwindende Schneise. Und sie trennt die Gartenstadt von der Innenstadt ab“, erklärt Madleen Kröner vom Radentscheid. „Die Brücke als reine Geh- und Radwegbrücke würde den gleichen Erfolg haben wie die Dwangbrücke.“ Der Radentscheid Schwerin spreche sich deshalb klar für den Bau der Brücke aus, zumal es auch Fördermittel von Land und Bund für das Projekt geben werde. Interessierte können Sitzung im Livestream verfolgen In der Sitzung der Stadtvertreter geht es unter anderem auch um die Sportstättenbedarfsplanung, die Jugendsozialarbeit und den Klimaschutz. Die Tagung beginnt um 17 Uhr im Regionalen Beruflichen Bildungszentrum für Wirtschaft und Verwaltung am Obotritenring. Gäste sind wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Es gibt aber einen Livestream auf dem Internet-Portal der Stadt. Weiterlesen: Stadtvertreter träumen von neuer Stadionbrücke in Schwerin ...

