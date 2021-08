Corona-Ampel in Schwerin : Quarantäne für Kleingärtner nach Vereinsfest angeordnet

Die Corona-Ampel für die Landeshauptstadt springt am Mittwoch auf Gelb. Einschränkungen treten frühestens ab Montag in Kraft – falls sich die Lage nicht entspannt.

Schwerin | Die Zahl der Neuinfektionen steigt in der Landeshauptstadt weiter an. Am Mittwoch registrierte das Schweriner Gesundheitsamt neun weitere Coronafälle. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 37,6. Damit springt die sechsfarbige Stufenkarte für Schwerin nun auf Gelb. Maßnahmen drohen damit aber frühestens am Wochenende. „Erst wenn die Ampel an drei a...

