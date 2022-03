Feuerwehr in Schwerin : Anwohner heizt Kamin in der Altstadt an und löst Einsatz aus

Eine Nachbarin sah dichten Rauch aus einem Fachwerkhaus in der Münzstraße in Schwerin ziehen. Die Feuerwehr ging von einem Notfall aus und kletterte durch ein Fenster in die Wohnung.

Schwerin | Dichter Qualm zieht aus den Fenstern des Fachwerkhauses. In der Münzstraße riecht es nach verbranntem Holz. Am Donnerstagmittag eilte der Löschzug der Schweriner Berufsfeuerwehr in die Innenstadt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war noch unklar, wo die Quelle des Feuers lag. Haus für Haus wurde von den Einsatzkräften begutachtet, eine Anwohnerin half sc...

