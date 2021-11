Schweriner Umland : Preise für Trink- und Schmutzwasser bleiben stabil

Kunden des Zweckverbandes Schweriner Umland müssen im kommenden Jahr keine Preiserhöhung für ihr Wasser befürchten.

Plate | Die Preise für Trink- und Schmutzwasser für Kunden des Zweckverbandes Schweriner Umland sollen sich im kommenden Jahr nicht ändern. Das kündigt der Verband jetzt an. Auf ihrer Verbandsversammlung am 24.November beschlossen die Mitgliedsgemeinden, dass auch in 2022 die Gebühren für Trinkwasser und die Gebühren für Abwasser stabil bleiben. Danach werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.