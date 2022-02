Faktencheck : Teure Polizeieinsätze für Corona-Demos in Schwerin

Seit Anfang Dezember begleitet die Polizei zweimal in der Woche die Schweriner Proteste gegen Impfpflicht und Corona-Schutzmaßnahmen mit einem Großaufgebot – Ein Kraftakt für die Beamten.

Schwerin | Die Corona-Demos fordern auch die Polizei in Schwerin. Seit knapp drei Monaten begleiten mehr als 100 Einsatzkräfte zweimal in der Woche Demonstrationen gegen Impfpflicht und Corona-Schutzmaßnahmen. Die Dauerbelastung ist ein Kraftakt für die Polizisten. Überstunden werden angestaut, Einsatzkräfte aus der gesamten Region zusammengezogen, Straßen we...

