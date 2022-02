Polizei sucht Zeugen in Schwerin : Rentnerin auf dem Dreesch überfallen und ausgeraubt

An einer Fußgängerampel wurde eine 83-jährige Schwerinerin überfallen und beraubt.

Schwerin | An einer Fußgängerampel auf dem Dreesch wurde eine 83-jährige Schwerinerin überfallen und beraubt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte, sei die Seniorin am Montagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge von zwei Jugendlichen verfolgt worden. Von der Andrej-Sacharow-Straße aus war die Rentnerin in Richtung der Straße am Grünen Tal u...

