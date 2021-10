Schwerin : Polizei sucht Zeugen für Einbruch in ein Bistro

Nach einem Einbruch in ein Bistro in der Schweriner Schelfstadt sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag.

Schwerin | Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in der Schweriner Schelfstadt gewaltsam in ein Bistro eingebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in jener Nacht Verdächtiges beobachtet haben. Es handelt sich um das Bistro in der Friedrichstraße 4. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Erm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.