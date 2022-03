Polizei sucht Zeugen : Unbekannter zerkratzt 45 Autos in der Schweriner Innenstadt

Der Schaden wird auf bis zu 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten und nach Zeugen. Derweil haben Ermittler Spuren an den Tatorten in der Feldstadt gesichert.

Schwerin | Ein oder mehrere bisher unbekannte Personen haben in der Schweriner Feldstadt am späten Sonnabend, 5. März, Dutzende Autos zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 50.000 Euro. Bisher wurden Beschädigungen an 45 Autos festgestellt. Die Polizei schließt dabei nicht aus, dass noch mehr Fahrzeuge ramponiert wurden.

