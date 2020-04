Schwerin : Polizei sucht Brieftaschenräuber per Foto

Der bisher unbekannte Mann hatte einer Frau die Brieftasche einschließlich Kreditkarte entwendet und damit Geld abgehoben.

von svz.de

28. April 2020, 19:10 Uhr

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, entwendete ein bisher unbekannter Mann am 4. Januar im Lidl-Markt an der Lübecker Straße einer Frau die Brieftasche, inklusive einer Kreditkarte und hob damit am gleichen Tag um 13.45 Uhr in einer Bankfiliale am Grunthalplatz Geld vom Konto der Geschädigten ab.

Die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise zum Täter. Informationen zum Tatverdächtigen bitte telefonisch unter 0385/5180-2224 oder per Mail über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de