Schwerin : Polizei nimmt Drogenbande fest

Verdeckte Ermittlungen der Polizei führten am Ende zu neun Haftbefehlen.

Schwerin | Der Polizei in Westmecklenburg ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität im Nordosten gelungen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurden nach umfangreichen Ermittlungen und Durchsuchungen neun Männer und Frauen aus Schwerin festgenommen, gegen die inzwischen vom zuständigen Gericht in der Landeshauptstadt Haftbefehle erlasse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.