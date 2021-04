Erste Bilanz der Polizei : Schweriner halten sich an die Ausgangssperre

Bei den Verstößen in der ersten Nacht wurden der Kauf von Zigaretten und Schlaflosigkeit als Gründe genannt.

Schwerin | Die Bilanz von Schwerins Polizeisprecher Steffen Salow ist eindeutig: „Die Bürger halten sich an die Ausgangssperre.“ Lediglich einen einzigen Verstoß gegen die Corona-Maßnahme hätten Beamte in der Nacht zu Freitag in der Landeshauptstadt registriert. Sechs Verstöße in der ersten Nacht Seit Mittwochabend dürfen sich Schweriner zwischen 21 und 6 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.