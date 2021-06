Schwerin : Politik will klare Verhältnisse am Herrengrabenweg

Nach Beschwerden über abgestellte alte Fahrzeuge: Verwaltung soll Flächen von privatem Eigentümer erwerben

Schwerin | Nun soll die Stadt also Geld in die Hand nehmen und das Problem lösen. Seit geraumer Zeit schon beschweren sich Anwohner des Herrengrabenwegs in Krebsförden über schrottreife Autos, die in ihrer Straße abgestellt werden. Die betreffenden Flächen gehören einer privaten Immobiliengesellschaft. Eine rechtliche Handhabe, die Fahrzeuge einfach abzuschleppe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.