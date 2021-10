Filmprojekt in Schwerin : Plattenglück: Jugendliche zeigen ihr Leben im Mueßer Holz

Besser als sein Ruf? Der jüngste Schweriner Stadtteil gilt heute als sozialer Brennpunkt. In einem 47-minütigen Film machen Jugendliche klar, warum es hier trotzdem sehr schön sein kann.

Schwerin | „Bunt“ ist eines der Adjektive, das die Erwachsenen am häufigsten benutzen, wenn sie in dem Film „Plattenglück“ danach gefragt werden, wie sie denn den Stadtteil Mueßer Holz finden. „Interessante“, „wunderbare“, „tolle“ und „sozial engagierte“ Menschen würden hier leben, sagen sie. Und dann fällt ihnen noch ein, dass es sehr viel Wald rundherum und co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.