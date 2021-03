Plate : Kinder schmücken das Dorf

Bäume in allen drei Ortsteilen können dekoriert werden.

Plate | Noch lässt das Wetter nicht wirklich auf ein frühlingshaftes Osterwetter hoffen, doch die Ortsteile der Gemeinde Plate werden sich in den kommenden Tagen herausputzen. Der Verein für die Kinder aus den Ortsteilen Plate, Consrade und Peckatel PCP Kids lädt zum Baumschmücken ein. „Im Pfarrgarten in Plate, am Bürgertreff in Consrade und auf dem Dorfplatz...

