Energiefabrik : Plate stellt Pläne für Großprojekt vor

Mit dem Vorhaben würde die Gemeinde zum Vorreiter in nachhaltiger Energiegewinnung und -nutzung werden.

Plate | Die Gemeinde Plate macht einen weiteren Schritt in Sachen Energiepark. Am Mittwoch, 7. April, ab 17 Uhr wollen Gemeindevertreter in der Sporthalle Einwohner über den aktuellen Stand der Planungen für das 150-Millionen-Euro-Projekt informieren. Die Einwohnerversammlung ist der dritte Termin, bei dem sich die Gemeindevertretung mit dem Thema befasst....

