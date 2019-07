Paulsstadt : Die Frau neben Barlach

Ditte Clemens aus Güstrow las in der Gallery Berger aus ihren Büchern

31. Juli 2019, 05:00 Uhr

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine erschöpfte Frau. Diese Volksweisheit trifft auch und gerade auf bekannte Personen aus Kunst und Politik zu. Das zeigte Ditte Clemens bei einer Lesung in der Gallery Berger als Beispiel von Ernst Barlach und Marga Böhmer.

Dr. Ditte Clemens kommt nicht nur aus Güstrow, sie gilt als Barlach-Expertin. Und Clemens beschäftigte sich intensiv mit den Familienverhältnissen von Barlach, insbesondere um Marga Böhmer. „Da galt es so manche Hürde zu überwinden“, sagte die Autorin. Trotzdem gab sie ein Buch heraus, das schlicht „Marga Böhmer: Barlachs Lebensgefährtin“ heißt.

Für Bewahrung der Kunst engagiert

Böhmer (1887 - 1969) selbst hatte künstlerisches Talent. Das wurde schon im Kindes- und Jugendalter erkannt. Nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule in Bielefeld heiratete sie 1917 Bernhard Böhmer. Die Eheleute zogen 1922 nach Schwaan. Später wurden sie in Güstrow sesshaft und bauten ein Haus am Heidberg. 1924 begegnete Marga Ernst Barlach. Sie trennte sich von ihrem Ehemann, lebte mit Barlach bis zu dessen Tod 1938 im Haus am am Heidberg, während Böhmer mit seiner zweiten Frau in das neuerbaute Haus Barlachs zog. Zu dieser Zeit arbeitete Marga für Barlach, kümmerte sich um dessen Wohlbefinden und künstlerische Ungestörtheit. Nachdem Barlach 1938 starb, engagierte sich Marga Böhmer für die Bewahrung der Kunst von Ernst Barlach.

Da in der aktuellen Ausstellung auch Werke von Barlach gezeigt werden, hatte Harald Berger Ditte Clemens nach Schwerin eingeladen.