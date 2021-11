Bauen in Schwerin : Paulshöhe: Fußballstadion wird aufgegeben

Kein Liga-Fußball mehr auf der Paulshöhe: Die Stadtvertretung hat am Montagabend mit Mehrheit beschlossen, das Stadion aufzugeben und eine künftige Mischnutzung des Areals für Schule, Wohnen und Freizeitsport zu planen.

Schwerin | Was haben wir denn nun eigentlich beschlossen? Diese eher scherzhaft gestellte Frage in der Pause der Stadtvertretersitzung am Montagabend spiegelt die Komplexität der Debatte wider, die sich die Stadtvertreter zuvor stundenlang geliefert hatten. 23 Redebeiträge, neun Punkt für Punkt namentlich geführte Abstimmungen brachten schließlich das Ergebnis: ...

