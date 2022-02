Sturmtief Zeynep im Umland : Orkan sorgt für mehr als 100 Einsätze und Lebensgefahr in Zapel

Feuerwehren seit mehr als 12 Stunden im Dauereinsatz. Zapel Siedlung ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten, es gab unzählige umgestürzte Bäume und gerissene Telefonleitungen und 17.000 Haushalte ohne Strom.

Zapel, Crivitz, Mirow | Tosende Sturmgeräusche, schwarzer Himmel und immer wieder blaue Lichter. Die Nacht im Schweriner Umland sah vielerorts so aus. Die freiwilligen Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Im Amtsbereich Crivitz waren es allein zwischen 19 Uhr am Freitagabend und 8 Uhr am Sonnabendmorgen mehr als 100 Einsätze. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt...

