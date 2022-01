Sturm im Schweriner Umland : Orkan Nadia hält Crivitzer Feuerwehren in Atem

Schlaflose Nächte für die Wehren im Amtsbereich Crivitz. Mehr als 60 Einsätze in der Orkan-Nacht und am nächsten Tag. Manche werden auch in Rechnung gestellt.

Crivitz | Pfeifender Wind an den Hausecken, abgeknickte Äste und herumfliegende Gartenmöbel. Es war eine einsatzreiche Nacht für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren im Amtsbereich Crivitz. Allein die Brandschützer in der Stadt mussten mehr als 14 Mal ausrücken, erklärte Amtswehrführer Markus Eichwitz. Für alle Wehren in seinem Amtsbereich waren es weit mehr als 60 Einsätze. Auch Markus Eichwitz war bei einigen der Einsätze mit dabei. „Es waren glücklicherweise alles Einsätze ohne Personenschaden, niemand wurde verletzt“, sagt er. Orkan Nadia habe dennoch große Schäden hinterlassen. So mussten die freiwilligen Brandschützer zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, bei denen Bäume oder Äste auf Häuser beziehungsweise Carports gefallen waren. So passiert in Rubow, Settin und Prestin. „Viele Anrufer meldeten der Leitstelle auch umgeknickte Bäume an Straßen und Wegen, die es zu beräumen galt“, erklärt der Gemeindewehrführer. Lesen Sie auch: Feuerwehren wegen Nadia im Dauereinsatz Denn auch wenn ein Baum oder ein Ast auf ein Carport fallen, müssen die Brandschützer ausrücken: „Wir schützen nicht nur Leib und Leben, sondern auch Sachgüter. Allerdings lassen wir bei solchen Einsätzen eine Rechnung über das Amt an den Hausbesitzer stellen. Die Kosten werden meistens von der Versicherung erstattet“, erklärt er. Besonders schlimm am frühen Morgen Ab um 19 Uhr ging es am 29. Januar mit der Einsatzdichte nach oben. Bis morgens um 2 Uhr waren die Brandschützer fast pausenlos unterwegs. Noch einmal richtig schlimm wurde es dann am Morgen des 30. Januar. Dann sorgte Orkan Nadia pausenlos für Meldungen auf dem Handy der Kameraden. „Von kurz nach sechs bis halb elf war es wirklich extrem“, sagt Markus Eichwitz. Vorsicht vor defekten Überlandleitungen Auch die Stromleitungen wurden durch den Sturm in Mitleidenschaft gezogen, es kam zu zahlreichen Störungen. Erhebliche Schäden sind an den Mittel- und Niederspannungsnetzen entstanden. „ Alle verfügbaren Kräfte waren im Einsatz. Aufgrund der Vielzahl der Schäden an elektrischen Anlagen konnten sie nicht sofort an allen Störungsstellen sein“, sagt Wemag-Sprecherin Diana Kuhrau. Im Laufe der Orkan-Nacht seien in der Spitze bis zu 12.000 Kunden gleichzeitig von der Stromversorgung getrennt gewesen. Darunter waren auch Kunden im Bereich Crivitz, doch die Probleme seien laut Wemag behoben. Die Bürger sind angehalten, zwingend deutlichen Abstand zu gerissenen oder runterhängenden Leitungen zu halten und umgehend die Störungsstelle der Wemag unter der Rufnummer 0385/755111, die Feuerwehr oder die Polizei zu informieren. ...

