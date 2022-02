Doch keine Lösung für die Pflege? : Novavax-Impfstoff in Schwerin bislang kaum nachgefragt

Das Vakzin soll ab Anfang März in MV bislang ausschließlich an Beschäftigte in der Gesundheits-Branche verimpft werden. Die aber wollen es bislang offenbar nicht haben.

Schwerin | Er gilt als Problem-Löser, vor allem für Beschäftigte im Gesundheits-Sektor: Der Novavax-Impfstoff soll denjenigen eine Perspektive bieten, die eine Impfung mit Biontech/Pfizer und Moderna bisher abgelehnt haben. „Auf einen Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker haben viele Menschen, die skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen sind, gewartet“, wurde M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.