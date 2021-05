Neues Verkehrskonzept : Warnitzer Kreuzung soll entlastet werden

Knotenpunkt in Grevesmühlener Chaussee wird übersichtlicher. Fußgängerampel soll Verkehr regeln.

Schwerin | Der Rückstau an der Kreuzung Grevesmühlener Chaussee – Bahnhofstraße in Warnitz wird zunehmend zum Problem. Vor allem in Hinblick auf das neue Baugebiet, das hier entstehen soll. Am Mittwochabend wurde auf der Ortsbeiratssitzung ein neues Verkehrskonzept vorgestellt, das unter anderem das Kreuzungsgeschehen entspannen soll. Kreuzung besonders für F...

