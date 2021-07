Neues Restaurant in Schwerin : In der Friedrichstraße eröffnet Yvonne Prahl ihr Lokal

In der ersten Augustwoche öffnet das Restaurant und Café Lotte in der Innenstadt.

Schwerin | Die Füße baumeln über dem Gehweg, die Käseplatte steht neben dem Weinglas auf der breiten Fensterbank: Den Feierabend können Schweriner ab der kommenden Woche genüsslich in einem neuen Lokal in der Friedrichstraße ausklingen lassen. Was Gästen beim ersten Besuch auffallen wird: Der Wohlfühlfaktor hat im Restaurant und Café Lotte neben den Speisen und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.