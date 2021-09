Helios-Kliniken Schwerin : Neuer Chefarzt für die Flemming-Klinik

Der neue Arzt an der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Schwerin übernimmt auch eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Mediziner. Die Stelle war über Monate vakant.

Schwerin | Die Helios-Kliniken haben in ihren Reihen einen neuen Chefarzt für die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie begrüßt. Seit im April dieses Jahres Dr. Jochen-Friedrich Buhrmann in den Ruhestand gegangen war, war die Stelle offen. Am 1. September hat Dr. Christian Brünahl die Position übernommen. Von Freiburg bis nach Kanada Chris...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.