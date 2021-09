Schwerin : Neuer Sportplatz für zwei Millionen Euro

An der Crivitzer Chaussee soll ein Kunstrasenplatz mehr Trainingszeiten für Schweriner Fußballer ermöglichen. Außerdem werden Laufbahnen, Weitsprung- und Kugelstoßanlage auf den neusten Stand gebracht.

Schwerin | Vor zwei Tagen schwitzten hier noch die Jugendlichen beim Schulsport, am Donnerstagvormittag rücken dann die Bagger an. Wenige Stunden später ist der Rasen auf dem Fußballfeld an der Crivitzer Chaussee fast komplett abgetragen. Er wird zu einem kleinen Hügel aufgetürmt und gibt am Nachmittag den dekorativen Hintergrund ab für das offizielle Spatenstic...

