Markttreiben in Schwerin : Neue und altbekannte Händler auf dem Schlachtermarkt

Nach fast drei Jahren Pause zog wieder Markttreiben auf den Platz in Schwerin – mit alten und neuen Gesichtern.

Schwerin | Rittersporn, Hortensien und Sonnenblumen. Pflaumen aus dem Havelland, Heidelbeeren aus Belitz und Tomaten aus Ziegendorf. Mit dem ersten Markttag auf dem Schlachtermarkt nach langer Pause steht auch ein Potsdamer Händler, der von allen nur Carlo genannt werden will, das erste Mal in Schwerin. „Ich bin seit drei Wochen in der Region unterwegs und ein F...

