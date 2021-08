Bauprojekt : Schule in Lübstorf entsteht in Rekordzeit

Gebäude an der Bahnhofstraße soll bis Februar 2023 fertiggestellt sein. Schüler bekommen neue Klassenräume und eine Mensa.

Lübstorf | Die Fundamente stehen kurz vor der Fertigstellung, sodass in den kommenden Wochen die Bodenplatten gegossen werden können. Bis zum Ende des Jahres sollen die Roharbeiten abgeschlossen und vielleicht auch schon das Dach provisorisch dicht sein. Die Arbeiten für den Schulneubau in Lübstorf gehen gut voran. Bau wird in zwei Abschnitten realisiert D...

