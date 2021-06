Fußball : Neue Platzanlage im Sportpark Lankow nimmt Gestalt an

Hans Taken

Hans Taken

Mit der Dynamo-Zweitvertretung und den zwei Jugendteams gibt es großen Bedarf an Trainings- und Spielmöglichkeiten.

Schwerin | Es vergeht kein Arbeitstag, an dem Reno Albrecht nicht die Tür der Dynamo-Geschäftsstelle im Sportpark Lankow abschließt, um sich dann auf den Weg über die frisch verlegten Pflastersteine in Richtung neue Platzanlage zu machen. „Ich habe die Baustelle immer im Blick“, sagt der SG-Geschäftsstellenleiter und legt auch an diesem Morgen wieder die 200 Met...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.