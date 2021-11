Schwerin : Neue Ausstellung zur Stasi-Methode der Zersetzung

Durch Gerüchte und falsche Informationen sollten die Betroffenen verunsichert und in eine Lebenskrise gestürzt werden. Neue Schau im ehemaligen Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit will Opfern ein Gesicht geben.

Schwerin | Die Ausstellung soll Menschen ein Gesicht geben, die sich gegen das SED-Regime auflehnten – und zu Opfern der Stasi wurden. „Zersetzung. Repressionsmethode des Staatssicherheitsdienstes“, so heißt die Schau, die am Dienstag im Dokumentationszentrum des Landes für die Opfer der Diktaturen in Deutschland eröffnet wurde. Als „verdeckte und lautlose“ F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.