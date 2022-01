Schwerin : Nahverkehr plant Kundencenter am Marienplatz

Verkehrsbetrieb zieht ins frühere Geschäft vom Tobaccohouse Brinkmann ein. Vom 1. März an werden Fahrkarten verkauft und Kunden beraten.

Schwerin | Der Schweriner Nahverkehr plant ein Kundencenter am Marienplatz. Wo früher das Tobaccohouse Brinkmann untergebracht war, gleich beim Schlosspark-Center, sollen vom 1. März an Fahrkarten verkauft und Kunden beraten werden. Aktuell laufen vor Ort noch Umbauarbeiten. Das Tobaccohouse Brinkmann zog vor ein paar Jahren in die Mecklenburgstraße um. Am Ma...

