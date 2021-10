Nächtliche Entdeckungstour : Schwerins verstecktes Wissen

Eine etwas andere Entdeckungstour durch die Landeshauptstadt können Besucher am Sonnabend erleben. Dann öffnen sich Türen, die sonst verschlossen bleiben.

Schwerin | Lernen, forschen und studieren – das kann man auch in Schwerin. Wer erfahren möchte, welches Potenzial die Landeshauptstadt als Wissenschafts- und Studienstandort hat, kann sich am kommenden Sonnabend, 16. Oktober, auf eine nächtliche Entdeckungsreise begeben. Zur sechsten Nacht des Wissens öffnen sich von 17 bis 22 Uhr an 19 Orten Türen, die sonst ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.