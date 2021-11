Schwerin : Nach dem Hacker-Angriff: Stadtbibliothek setzt auf Klappkarten

Zettelwirtschaft, Notausleihsystem und ein Berg von Bücherkisten: In der Stadtbücherei in den Schweriner Höfen fühlen sich Mitarbeiter und Leser 30 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt.

Schwerin | In einem Raum hinter dem Empfangstresen stapeln sich meterhoch die Kisten mit den Rückläufern und Medien. Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek sortieren alle zurückgebrachten Bücher in Kisten. „Diese müssen leider solange separiert werden, bis das Fachverfahren wieder funktioniert“, erklärt Grit Wilke, Leiterin der Stadtbibliothek Schwerin. Willkomm...

