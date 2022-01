Patchwort Center Schwerin : Nach Coronafällen bleibt Patchwork Center Schwerin geschlossen

Mehrere Coronafälle machen in dieser Woche den Betrieb des Patchwork Centers Schwerin unmöglich. Die Essenlieferungen fallen aus, das Café ist zu.

Schwerin | Das Patchwork Center in Schwerin bleibt in dieser Woche geschlossen. Am Wochenende seien einige der Kinder positiv auf Corona getestet worden, teilte die Einrichtung am Dienstag auf Facebook mit. Möglicherweise seien auch einige Mitarbeiter betroffen. Aus Sicherheitsgründen könnten deshalb keine Gäste empfangen und keine Essenslieferungen erfolgen. Au...

