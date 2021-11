Nach schwerem Unfall bei Sukow : Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen übernommen

Noch immer ist unklar, warum der Schulbus mit 36 Kindern und drei Erwachsenen an Bord von der Fahrbahn abkam. Die Feuerwehren arbeiten aktuell an einer Auswertung des Einsatzes. Und in der Schule wird das Busfahren geübt.

Sukow | Ein Mittwochnachmittag. Ein Bus auf dem Weg zwischen Plate und Sukow. An Bord 36 Schulkinder und zwei Erwachsene. Dann ein Schlenker, der Bus kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Bei dem Unfall am 22. September wurde ein Kind schwer verletzt, sechs wurden leicht verletzt wie auch zwei Erwachsene, die mit im Bus saßen. Lesen Sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.