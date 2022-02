Amphibien sollen gerettet werden : Nabu sucht Helfer für Errichtung von Krötenzäunen in Schwerin

Damit die Kröten sich nicht auf den Fahrbahnen aufhalten, werden an dafür relevanten Orten so genannte Krötenzäune aufgestellt.

Schwerin | Durch den eher milden Winter werden die Frösche und Kröten in Mecklenburg-Vorpommern dieses Jahr recht früh aus dem Winterschlaf gerissen. Damit sie es sich nicht allzu oft auf den meist warmen Straßen gemütlich machen, bedarf deswegen es gewisser Hilfsmittel. Im ganzen Land, so auch an der Schweriner Babenkoppel, wurden vom Naturschutzbund (Nabu) des...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.