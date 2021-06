Schwerin : Musik aus dem Bus sorgt für gute Laune

Die Caritas will mit der Aktion ein positives Signal in der Corona-Zeit setzen.

Schwerin | Der rote Doppeldecker-Bus wird als Bühne genutzt. Carlo und Alex von der Schweriner Gruppe Sconehead sorgten am Freitag gleich dreimal für gute Laune. Vom offenen Oberdeck aus machten sie Musik vor der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Stern Buchholz, am Mehrgenerationenhaus in Krebsförden und bei der Skater-Bahn in Lankow. Die Caritas hatte di...

