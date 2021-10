Kultur in Schwerin : Mozarts Requiem erklingt im Dom

Schweriner Singakademie bringt nach der Corona-Pause am Sonntag großes Werk zur Aufführung

Schwerin | Mit einem großen chorsinfonischen Werk wollen die Sängerinnen und Sänger der Schweriner Singakademie ihren Beitrag zum Neustart der Kultur in der Landeshauptstadt leisten. Sie laden am Sonntag, 24. Oktober, zu einem Chorkonzert in den Dom ein. Es erklingt Mozarts Requiem, KV 626. Abgerundet wird das 80-minütige Konzert durch die Aufführung der Sinfoni...

