Schätze in Cramonshagen : Modernes Trödeln auf dem Land

Alte Schätze treffen auf modernes Marketing: Ob Late-Night-Shopping oder Instragram-News - Stephanie Gülstorf räumt auf in der Trödelhalle in Cramonshagen

Cramonshagen | Altes Porzellan, DDR-Eierbecher, antike Schränkchen: Wo einst Kühe im Stall standen, türmen sich heute Schätze aus vergangenen Zeiten auf 900 Quadratmetern. Schon am Morgen stöbern Kunden in den Regalen und Gängen. Oft suchen sie nichts Bestimmtes, lassen sich treiben. Fast immer landet etwas im Korb. Dabei hat die Corona-Pandemie auch in der Trödelha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.