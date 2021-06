Schwerin : Stadtplaner nehmen Warnitz in den Blick

Während am Kirschenhöfer Weg klassische Einfamilienhäuser gebaut werden sollen, würde sich eine alte LPG-Fläche für eine Siedlung mit sechs bis acht Tinyhäusern anbieten.

Warnitz | Warnitz soll wachsen. Der Stadtteil liegt bei den Planern derzeit im Fokus. Am Kirschenhöfer Weg ist ein Neubaugebiet geplant mit etwa 35 Eigenheimen auf 500 bis 900 Quadratmeter großen Grundstücken. Auf einer ehemaligen LPG-Fläche an der anderen Seite des Ortes könnte etwas ganz anderes entstehen: Eine Siedlung mit sechs bis acht so genannten Tiny-Ho...

