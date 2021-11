Mecklenburgisches Staatstheater : Veranstaltung abgesagt

Die geplante Veranstaltung für den 21. November im Mecklenburgischen Staatstheater muss abgesagt werden.

Schwerin | Wie die Mecklenburgische Staatstheater GmbH mitteilt, muss die Veranstaltung „Von Schwerin nach Bayreuth und wieder zurück“, die am Mittwoch angekündigt wurde, und eigentlich in Kooperation mit dem Richard-Wagner-Verband Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag, den 21. November um 11 Uhr im Konzertfoyer des Mecklenburgischen Staatstheaters, stattfinden soll...

