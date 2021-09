Anwohner finden Opfer : Mann in Schwerin beraubt und schwer verletzt

Nach ersten Ermittlungen sollen ihn zwei Unbekannte zu Boden gerissen und ihn mit Schlägen und Tritten traktiert haben.

Schwerin | In Schwerin ist ein 59-jähriger Mann nach Angaben der Polizei ausgeraubt und schwer verletzt liegen gelassen worden. Anwohner fanden ihn mit blutenden Kopfverletzungen am Mittwochabend im Süden der Stadt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 59-Jährige kam in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen sollen ihn zwei Unbekannte zu Boden gerisse...

