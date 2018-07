Großes Loch im Nachbarhaus : Mann duscht bei Gewitter in Plate und erleidet Stromschlag

Bei dem Unwetter am Freitagabend in Plate schlug der Blitz in das gegenüberliegende Haus ein und zerstörte es erheblich.

von dpa

14. Juli 2018, 11:51 Uhr

Plate | Bei einem Gewitter in Mecklenburg hat ein Mann unter der Dusche einen Stromschlag erlitten. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Rostock am Samstag mitteilte.

Bei dem Unwetter am Freitagabend in Plate im Landkreis Ludwigslust-Parchim habe der Blitz in das gegenüberliegende Haus eingeschlagen, dessen Bewohner zum Glück nicht zu Hause waren. Dort habe die Naturgewalt ein großes Loch ins Dach gerissen, Dachpfannen und Teile des Schornsteins hätten sich über das Grundstück verteilt. Steckdosen seien aus den Wänden gerissen worden. Ein Brand sei aber nicht entstanden. Allerdings habe der Blitzeinschlag auch an Nachbarhäusern noch erhebliche Schäden angerichtet. Der Strom sei in der ganzen Straße ausgefallen.