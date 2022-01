Ohne Führerschein und unter Drogen : Mann baut Unfall in Schwerin – Totalschaden

In der Brunnenstraße verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Stein.

Schwerin | Unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis hat ein Mann am Donnerstag einen Unfall in Schwerin gebaut. Laut Polizei war der 35 Jahre alte Fahrer am Nachmittag in der Brunnenstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Stein geprallt. Der Mann blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Dass ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.