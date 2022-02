Berufsfeuerwehr Schwerin : Löschzug trainiert Rettung aus der Höhe ohne Drehleiter

In einem leerstehenden Wohnhaus in der Gartenstadt üben die Schweriner Feuerwehrleute verschiedene Szenarien.

Schwerin | Die Straßen sind eng, die Wohnhäuser hoch. An einigen Orten in Schwerin, insbesondere in der Altstadt, können die Drehleitern der Schweriner Berufsfeuerwehr nicht eingesetzt werden. Sind dann Menschen in großer Höhe in Lebensgefahr, holen die Einsatzkräfte die Schleifkorbtrage und ein Seil aus dem Löschauto. Damit können Bewohner eines Hauses sicher z...

