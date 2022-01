Schwerin : Linienbus stößt mit Transporter zusammen

Bei dem Unfall an der Kreuzung Werderstraße, Knaudtstraße wurden zwei Fahrgäste am Dienstag leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt rund 70.000 Euro.

Schwerin | Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe insgesamt von rund 70.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Kreuzung Werderstraße, Knaudtstraße ereignet hat. Beteiligt an dem Unfall war auch ein Linienbus des Schweriner Nahverkehrs. Nach Angaben der Polizei befuhr der 31-jährige Fa...

