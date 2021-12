Tannenbäume aus Jamel : Letzte Chance für einen Weihnachtsbaum vom Förster

Ob Kiefer, Nordmanntanne oder Fichte, am vierten Adventswochenende gibt es wieder frischen Nachschub im Schweriner Umland.

Jamel | Noch immer stehen sie dicht an die, die Nordmanntannen auf dem Forsthof in Jamel. Aber auch in der Reihe der Fichten ist es alles andere als licht. „Wir haben wieder frischen Nachschub bekommen. Es ist reichlich Auswahl da“, erklärt Revierförster Gerd Weiberg. Auch am vierten Adventswochenende werden er und seine Frau Kerstin Tannenbäume verkaufen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.