Wirtschaft in Schwerin : Landmaschinenhandel baut im Industriepark

Nächste Neuansiedlung in den Göhrener Tannen: Die Firma LVD Bernard Krone hat am Donnerstag den ersten Spatenstich für ihre Niederlassung in Schwerin ausgeführt. Eine 2000 Quadratmeter große Halle entsteht.

Schwerin | Die Dimension ist gewaltig, allein das Hinterrad ist 2,25 Meter hoch, die ganze Maschine an die vier Meter. Und oben auf dem Dach ist ein GPS-System installiert. Es handelt sich um einen modernen Traktor. 250.000 Euro kostet er. Kaufen können Landwirte ihn und weitere große Landmaschinen wie Mähdrescher, Häcksler, Pflüge, Tellereggen oder Strohpressen...

